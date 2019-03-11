شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتابع إجراءات عودة جثامين شهداء الوزارة في حادث الطائرة الاثيوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقيادات وزارة الزراعة، ببالغ الحزن والأسى الدكتور أشرف محمد عبدالحليم التركي رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، وباحثين مساعدين من مركز بحوث الصحراء وهما المهندسة دعاء عاطف عبدالسلام والمهندس عبدالحميد فراج مجلي نوفل من شعبة الإنتاج الحيواني)، ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة أمس الأحد، والمتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي.

وكلف وزير الزراعة رئيسي مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء بتقديم كل الدعم والمساعدة لأسر الشهداء والتواصل مع السفارة المصرية في إثيوبيا لمتابعة البحث عن الجثامين ومدى إمكانية سفر احد أقاربهم من الدرجة الأولى للتعرف على الجثامين وإنهاء إجراءات عودتها إلى القاهرة، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم زملائهم وتلاميذهم وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان.