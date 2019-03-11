شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة وداع الفريق كامل الوزير جنوده وضباطه بالهيئة الهندسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص وزير النقل الجديد، الفريق كامل الوزير، على توديع جنوده وضباطه في الهيئة الهندسية العسكرية، قبل أداء اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتخرج كامل الوزير من الكلية الفنية العسكرية عام 1980، وتدرج في العمل داخل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، والتحق بجميع الوظائف القيادية في سلاح مهندسين القوات المسلحة، حتى أصبح مديرا للسلاح، واستمر في هذا المنصب ثلاث سنوات.

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وفي يوليو 2014 جرى تكليف الوزير بمنصب رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفي ديسمبر 2015 حصل على منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويظهر الوزير في الفيديو وهو يقول للجنود والضباط: «أنتم من خيرة ضباط ومهندسي القوات المسلحة ومصر، سيكون الأمر متعبا قليلا، ولكنني قلت من قبل إنه لا أحد يموت من التعب»، وهو الحديث الذي قابله الضباط والجنود بالتصفيق.