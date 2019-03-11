شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تطورات مشروعات وزارة الآثار، في اجتماع حضره الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسؤولو عددٍ من الجهات المعنية.

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وخلال الاجتماع، أكد وزير الآثار حرص الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على التنسيق فيما بينها للانتهاء من تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص مشروعات الآثار، نظراً لما يمثله هذا القطاع من قيمة كبيرة لمصر والتراث العالمي بأكمله.

وعرض وزير الآثار الموقف فيما يخص مشروعات المُتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام، وتطوير المتحف اليوناني الروماني، إلى جانب مشروع ترميم قصر محمد على بشبرا، ومشروع تطوير قصر البارون، بالإضافة إلى آخر مستجدات إنشاء متحف الحضارة.

وقد اطمأن رئيس الوزراء على أن مُعدلات التنفيذ في تلك المشروعات تسير وفقًا للخطة المستهدفة، وأثنى الدكتور مدبولي على حجم العمل الذي يتم إنجازه حاليا في قطاع الآثار، مؤكداً أن ما يشهده هذا القطاع من مشروعات واكتشافات أثرية بلغ مُعدلات غير مسبوقة، وهو ما سوف يُسهم في تعزيز وضع مصر على الخريطة السياحية في العالم، كما سيمثل إضافة بالغة الأهمية للتراث الحضاري للعالم أجمع.