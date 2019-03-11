شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الشعب المصري تحمل الكثير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الشعب المصري أنقذ مصر وتحمل الكثير، لكنه وضعها الآن على الطريق الصحيح.

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وأضاف «معيط»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، الإثنين، أنه مرت عليه أيام خلال السنوات الماضية لم يكن لديه العملة الأجنبية التي تمكنه من شراء الدواء أو القمح.

وتابع «معيط»: «مكنش معايا عملة أجنبية أجيب دواء فيروس سي للمواطنين، محدش فينا فكر لو الدنيا مكنتش اتظبطط كنا هنبقى فين».

وأوضح «معيط»، أنه تم رفع اسم مصر من قائمة الدول المضطربة اقتصاديًا، وذلك عقب تحسن أحوالها الاقتصادية.