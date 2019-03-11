شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تنفي امتلاكها طائرات من طراز الطائرة الإثيوبية المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت شركة مصر للطيران ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول امتلاك الشركة طائرات من طراز B737-800 max، وهو ذات طراز طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت أمس الأحد.

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وقالت الشركة في بيان، الإثنين، إن هذا الطراز لم يكن ضمن الصفقة التي عقدتها الشركة مؤخرًا لضم 33 طائرة لأسطولها الجوي، والتي ستصل تباعًا اعتبارًا من مارس الجاري.

وأضاف بيان الشركة: «تقدم مصر للطيران خالص تعازيها لضحايا الحادث الأليم، داعين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان».

وتحطمت الطائرة قرب بلدة «بيشوفتو» في الجنوب الشرقي من أديس أبابا، ما أدى إلى مصرع 157 راكبًا على متنها.