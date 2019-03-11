شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 10 ساعات عن مدينة رشيد غدًا للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن قطع المياه عن مدينة رشيد وضعفها عن ريف رشيد وإدكو، وذلك غدا الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم، لإجراء صيانة سنوية للخزان الأرضي والغسيل والتطهير بمحطة أنتاج مياه الجدية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.