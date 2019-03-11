شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» توقع اتفاقية لتحويل روث الحيوانات إلى طاقة بتكلفة مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارة البيئة، الإثنين، على اتفاقية تعاون مشترك بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومؤسسة ومشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تخص مجال تحويل روث الحيوان إلى طاقة بتكلفة مليون دولار، مؤكدة على ضرورة استدامة تلك المشروعات لعمل سيمفونية متكاملة، لنشر تلك التكنولوجيات في مصر، والتي شهدتها في ألمانيا خلال زيارتها الأخيرة.

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وأضافت أن المشروع بدأت فكرته في 2006، لاستخدام المخلفات الزراعية لتحويلها إلى طاقة، ويقع هذا المشروع في إطار قضايا تغيير المناخ، وممول من مرفق البيئة العالمي، مشيرة إلى أن تلك المشروعات توفر فرص عمل للشباب، ومن المقرر أن يبدأ المشروع بـ20 شركة.

ولفتت إلى أن وزارة البيئة سبق لها ووقعت اتفاقيات بشأن مشروعات البيوجاز، ومكامير الفحم، إلى جانب برامج ومساعدات للتعريف بقواعد الالتزام البيئي لدى أصحاب المشروعات.

وأكدت «فؤاد»، أن الأشخاص الذين يتم تمويلهم منطبق عليهم الشروط البيئية المعتمدة.