أخبار مصر | كامل الوزير: "هستفاد من خلفيتي العسكرية في المتابعة الشديدة داخل وزارة النقل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كامل الوزير: "هستفاد من خلفيتي العسكرية في المتابعة الشديدة داخل وزارة النقل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تعديل القوانين واللوائح أهم شئ في خطته القادمة، حتى يضمن استقامة العاملين، والقدرة على المحاسبة وفقًا للقوانين.

واضاف "الوزير"، خلال تصريحاته للصحفيين، عقب وصوله وزارة النقل، اليوم، أنه مهندس وسيستفاد من خلفيته العسكرية في المتابعة الشديدة.

وكان وزير النقل الجديد قد وصل لمقر الوزارة بمدينة نصر، وذلك عقب أداءه اليمين الدستورية عن حقيبة النقل، صباح اليوم الإثنين، وذلك ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الفريق كامل الوزير بحقيبة النقل خلال احتفالية التثقيفية بيوم الشهيد امس الاحد، وذلك خلفا للدكتور هشام عرفات وزير النقل المستقيل في اعقاب حادث حريق محطة رمسيس نهاية فبراير الماضي.

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كذلك قام الرئيس السيسي بترقية اللواء كامل الوزير، لرتبة فريق.

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للسيد الفريق كامل الوزير، وزيرًا للنقل.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه عقب أداء اليمين اجتمع السيد الرئيس مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل، بالنظر لأهمية ذلك القطاع وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

كما شدد السيسي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلًا عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوي الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.