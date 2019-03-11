البرلمان يوافق على الاتفاق بين مصر وقبرص بشأن خط أنابيب للغاز الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 / 9 / 2018.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.