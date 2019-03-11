رئيس "النواب": النظام الحالي غير مسئول عن مديونية الدولة في عهد سابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن النظام الحالي غير مسئول عن مديونية الدولة التي كانت موجودة في عهد سابق.

وأضاف عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، "النظام الحالي استلم البلد دون وجود احتياطي لتوفير الطعام، وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ألا يتم الاقتراض إلا في الحد الأدنى وأن يكون الصرف في الغرض الذي تم من أجله القرض، كما أنه ليس هناك تستر على أي فساد".

وتابع " اقتصادنا متنوع وقوي ، ولا أحد يعرف قيمة الأسعار هنا إلا عندما يسافر للخارج".

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