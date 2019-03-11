شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يحدد شعار العمل في السكة الحديد خلال اجتماعه الأول بالوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فور وصوله لمقر عمله بمقر الوزارة بمدينة نصر؛ عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة، أكد خلاله أن الفترة القادمة ستشهد استكمالا للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في كافة قطاعات النقل والتي تخدم المواطن المصري في مجال النقل والمواصلات، وتحقيق مفهوم النقل المستدام، الذي سينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة.

وأكد أن العمل سيكون على مدار الساعة في كافة قطاعات النقل بسواعد كل العاملين بالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها، وذلك لتحقيق طفرة كبيرة تنعكس إيجابيا على المواطن المصري والاقتصاد القومي ليكون النقل هو قاطرة التنمية.

وأشار وزير النقل إلى أن السكك الحديدية مرفق حيوي هام ينقل ملايين الركاب يوميا وسيتم التركيز خلال الفترة القادمة على استكمال مشروعات تحديث وتطوير السكك الحديدية من تحديث الإشارات، وتطوير المزلقانات والمحطات والبنية التحتية وتوريد عربات جديدة للركاب والبضائع، مضيفاً أنه سيتم تنفيذ برنامج شامل لتأهيل العنصر البشري باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في نجاح المنظومة.

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وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة في كافة قطاعات هذا المرفق الحيوي وفق استراتيجية شعارها: «لا تهاون أو تقصير في كل ما يتعلق بعوامل السلامة والأمان للركاب ولمسير القطارات، وكذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب»، ليكون المواطن المصري على موعد مع سكة حديد بشكل متميز منتصف 2020 .

وأوضح الفريق كامل الوزير أنه سيتم استكمال المشروعات الضخمة في مجال مترو الأنفاق الذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، خاصة في ظل الاهتمام الكبير للحكومة المصرية بتطوير منظومة النقل الجماعي، وكذا استكمال المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري والتي كان لها أثر كبير في تحسن مصر في تقرير التنافسية الدولية لعام 2017/2018 مقارنة بعام 2014/2015 في مجال جودة الطرق، حيث تقدمت مصر من المركز 118 إلى المركز 75.

بالإضافة إلى استكمال تنفيذ خطة صيانة شبكة الطرق الحالية، واستكمال المخطط العام الشامل للموانئ البحرية، واستكمال مخططات تطويرها، إضافة إلى استكمال خطة تطوير المنافذ البرية، وإنشاء شبكة من المراكز والمناطق اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من النقل النهري، خصوصًا في نقل البضائع .

كما استقبل الفريق كامل الوزير الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، حيث أشاد «الوزير» بالمجهودات الكبيرة التي عرفات لتطوير منظومة النقل رغم التحديات الكبيرة بهذا القطاع الحيوي الكبير الذي يخدم ملايين المواطنين يوميا.

أول اجتماعات الفريق كامل الوزير في وزارة النقل

أول اجتماعات الفريق كامل الوزير في وزارة النقل