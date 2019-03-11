"النواب" يٌقر اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، والموقعة في برلين بتاريخ 29 / 10 / 2018.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.