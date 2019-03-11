محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: شدد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد على عدم استكمال أعمال البناء على الأرض المجاورة للعقار رقم 10 شارع الوكيل بحي المعصرة، بعد أن حدث به ميل نتيجة أعمال الحفر بقطعة الأرض المجاورة.

وأصدر نائب المحافظ تعليماته، خلال تفقده اليوم الاثنين للأعمال التي تتم بالعقار، بضرورة الالتزام بالإجراءات الفنية والهندسية وتقارير المهندس الاستشاري لسلامة العقار؛ حفاظا على أرواح السكان، وكذلك التركيز على تأمين العقار المائل وسرعة عودة السكان بعد تأمينه بأساليب هندسية.

وطالب نائب المحافظ، خلال الجولة التي رافقه خلالها اللواء محمد فـؤاد رئيس حي المعصرة، بإزالة أعمال التعدي والإشغـالات على قطعة أرض أملاك دولة بعـزبة الهجانة طريق الاتوستراد بالمعصرة عبارة عـن حجرتين، وضرورة الحفاظ عليها من أي تعـدٍ.

وفي نفس السياق، طالب اللواء أحمد فؤاد برفع كفاءة الطريق الدائري، وإزالة جميع الإشغالات، وذلك خلال تفقده أعمال دهان العقارات المطلة على الطريق الدائري لعزبة خير الله باتجاه حي دار السلام يرافقه رئيس الحي العميد طارق اليمني.

وشن حي السيدة زينب حملة موسعة لرفع جميع الإشغالات بمشاركة شرطة المرافق ومسئولي الإشغالات والمتابعة الميدانية؛ حيث شملت الحملة شوارع: بورسعيد - الكومي - خيرت - نوبار - المبتديان - علي يوسف - القصر العيني - ميدان السيدة زينب - كورنيش النيل.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب محافظ القاهرة: إيقاف أعمال بناء بأرض مجاورة لعقار مائل بالمعصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.