التعليم العالي تعلن وفاة 3 باحثين ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ثلاثة من الباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة أمس الأحد.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن الوزير وقيادات الوزارة وقيادات المجتمع الجامعي والمراكز والمعاهد البحثية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وكافة منتسبي العمل الأكاديمي ينعون ببالغ الحزن والأسى الباحثين الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة المتجهة من أديس أبابا إلي نيروبي أثناء توجههم إلي مهمة علمية في العاصمة الكينية.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الباحثين هم الدكتور أشرف تركي رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، وباحثين مساعدين من مركز بحوث الصحراء هما المهندسة دعاء عاطف عبد السلام والمهندس عبد الحميد فراج مجلي نوفل من شعبة الإنتاج الحيواني.
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