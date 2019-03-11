مصر | إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين الأهالي ببدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين الأهالي ببدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى قسم شرطة مباحث مدينة بدر بلاغا من الأهالي بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية أمام مكتب تموين بدر بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الأهالي تطورت الى مشاجرة والتعدي بالضرب، وقاموا على أثرها بإصابة ثلاثة أشخاص.

وصرح مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة أن قوات الأمن تدخلت على الفور للسيطرة على الموقف، حيث ألقي القبض على المتهمين.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة "للفجر" أنه جاري عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.​

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إحباط ترويج 15 قطعة سلاح ناري بالجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 7 متهمين "4 إتجار، 3 تعاطي"، 2345 جرام حشيش، 70 جرام هيروين، 250 بانجو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 13 متهم، 13 دفاع، 5 بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، 4 طبنجة عيار 9مم، 4 فرد خرطوش محلى الصنع، 2 بندقية الية عيار 7.62×51مم 74 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.