"محلية النواب" تواصل مناقشة مشروعات قوانين تقنين أوضاع الأراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، مناقشة تعديلات القانون الصادر برقم 44 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف باسم قانون تقنين الأوضاع.

ودعا المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، الحكومة إلي التعامل بجدية مع ملف التقنين لأراضي الدولة حتي يتم الحفاظ علي حق الدولة وحصولها علي حقوقها.

وقال السجيني: "هذا الملف يستهدف تحصيل 100 مليار جنيه لخزينة الدولة، والبرلمان لن يترك هذا الملف حتي يتم إنهاؤه بشكل حاسم بما يحقق هذه الحصيلة المستهدفة ودون التفريط في حق الدولة، مع تيسير الإجراءات الخاصة بالتقنين علي المواطين خاصة الجادين".

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وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلي أن الأرقام الخاصة بالأموال التي حصلتها الحكومة حتي الآن ضئيلة جدا وليست علي المستوي المأمول.

وأكد السجيني، ضرورة مراعاة أن هناك فروق شاسعة بين المناطق، وضرورة أن تكون هناك ما يتم الاسترشاد به عند التسعير، ومراعاة البعد الاجتماعي عند التقنين للمواطنين البسطاء.

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