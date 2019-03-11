"كارت مشحون فلوس".. وزير التموين يكشف ملامح منظومة الخبز الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

كشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ملامح تطبيق منظومة الخبز الدعم التي تدرس وزارته تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير خلال كلمته، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة الخبز الجديدة تقوم على فكرة الدعم النقدي المشروط، مثلما يتم مع السلع المدعمة، لافتًا إلى أن "بطاقات التموين بدلا من أن يكون مسجل عليها عدد الارغفة سيكون الكارت مشحون فلوس، بقيمة عدد الارغفة المستحقة لكل مواطن".

وأشار إلى أنه حتى يتم تطبيق المنظومة الجديدة لابد من حساب إجمالي دعم الخبز، وتقسيمه على عدد المواطنين المستفيدين، متابعًا "ما يحدث في صرف السلع حاليا أنه يتم صرف سلع بقيمة ٥٠ جنيه لكل مواطن مقيد على البطاقة بحد أقصى 4 أفراد ويتم صرف ٢٥ جنيه لفردين في البطاقة التي تزيد عن 4 أشخاص بإجمالي ٢٥٠ جنيه، يشتري بهم المواطن سلع من ٢١ سلعة تعرضها الوزارة لدى البقاليين".

وأكد الوزير، أنه "لا يمكن تحويل الدعم إلى نقدي كاش، في الوقت الحالي خاصة أن ذلك سيرفع التضخم قائلاً: "الدعم النقدي أكثر كفاءة من المشروط ولكنه أقل فاعلية".

Advertisements

وقال إن "الدعم النقدى المشروط مهم جدًا، للحفاظ على ثبات الأسعار.. والمواطن سيحصل على الرغيف بـ٥ قروش في المنظومة الجديدة".

وتابع: "عندما يوفر المواطن الخبز وسيتم صرف بدل نقاط له سيوفر قيمة حقيقية ولن يضحك عليه أحد"، مشيرا إلى أن "تلك المنظومة حال تطبيقها ستساهم في تقليل الاستهلاك بنسبة 10% بما يعادل مليون طن قمح.. كما سيتوقف بيع الخبز في الأسواق".

وأضاف: "يتم بيع كيلو العيش بـ٣٠ قرش في الوقت الراهن ولكن بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة لن يبيع المواطن الخبز، لن قيمة الرغيف الواحد ستكون أعلى من قيمة الكيلو عند استبداله".

وتابع: "وقتها كل المخابز ستشتغل على الشعرة ومن يبيع الدقيق ويضرب بطاقات وهي الأماكن التي بها مستودعات ولديها مخابز مثل الجيزة وقنا واسوان والبحيرة لن يتمكن من تكرار ذلك".