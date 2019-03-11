غدًا.. آخر موعد لتلقي طلبات الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة أن غدا الثلاثاء 12 مارس آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى الترشيح بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة وكافة مقاعد النقابات الفرعية.

وأكدت اللجنة أنه سيتم غداً الثلاثاء مد فترة التقديم حتى الساعة الخامسة مساءً بدلاً من الساعة الثالثة عصراً، على أن يكون اعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين خلال الفترة من الأربعاء 13 مارس الى الجمعة 15 مارس، يليها فترة التنازلات والتى تبدأ من السبت 16 مارس الى الاثنين 18 مارس، وسيكون إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 مارس الى الخميس 21 مارس، وبالنسبة للطعون فتبدأ من يوم الجمعة 22 مارس إلى الأحد 24 مارس، ويكون النظر فى الطعون واعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25 مارس الى الخميس 28 مارس.

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وأوضحت اللجنة أن الأوراق المطلوبة للترشح هى صورة كارنية النقابة، وصورة البطاقة الشخصية، وايصال رسم الترشح بقيمة 1 جنيه ، مشيرة إلى أنه لا توجد أية معوقات للمتقدمين للترشح بل تسير الإجراءات وتقديم الأوراق المطلوبة بسهولة ويسر.

ونوهت الى وصول عدد المرشحين على مقاعد انتخابات النقابة العامة الـ 13 الى 93 مرشحا بينهم 15 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر.

وبالنسبة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات والتى ستجرى على كافة المقاعد، وصل اجمالى عدد المرشحين الى 408 مرشحين على 195 مقعدًا، حيث ترشح 74 على منصب نقيب فرعى و151 على مستوى عام فوق السن ، و183 على مستوى تحت السن.

جدير بالذكر أن الانتخابات ستجرى يوم الثلاثاء 16 أبريل تحت اشراف قضائى كامل ، بنحو 32 قاضيا بمختلف اللجان، وسيتم اعلان النتيجة يوم الجمعة 26 أبريل.