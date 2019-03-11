ممثل الحكومة: لولا البرلمان مش هنقدر نعمل حاجة.. وعبدالعال يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

رفع الدكتور على بعد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، منبهًا على الأعضاء بضرورة الحضور غدًا لإقرار قانون مزاولة مهنة الطب، وأيضا قانون التصالح بمخالفات البناء.

وعلق المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب بقوله: "لولا المجلس الحكومة مش هتقدر تعمل حاجة فهو يمهد للحكومة الأرض".

ورد عبدالعال على وزير مجلس النواب: "المجلس من كترة التعاون مع الحكومة محل نقد"، قائلاً: "نعمل جميعًا من أجل المصلحة العامة نحن في مركب واحد".

وقال عبد العال إنه "سيسهر اليوم لصياغة المواد الخلافية في مشروع قانون مزاولة مهنة الطب للانتهاء منه"، قائلاً: "أعرف كل الدول اللي بتأخذ بالترخيص والدول التي تجري امتحان لغير خريجيها، وكلمة امتحان لا اختبار لا؟، تقييم آه، عشان نبقي واضحين والحكومة تيجي بكرة برأي واحد".