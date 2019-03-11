"لاتهاون أو تقصير".. 10 رسائل من كامل الوزير إلى العاملين في أول يوم عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والعاملين، اليوم الاثنين.

وقال "الوزير"- خلال الاجتماع- إن الفترة القادمة ستشهد استكمالاً للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في جميع قطاعات الوزارة والتي تخدم المواطن المصري في مجال النقل والمواصلات، لتحقيق مفهوم النقل المستدام، الذي سينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة.

ووجه "الوزير"، رسائله للعاملين، قائلًا:

- العمل سيكون على مدار الساعة في جميع قطاعات النقل بسواعد كل العاملين بالوزارة بجميع قطاعاتها وهيئاتها.

- هدفنا تحقيق طفرة كبيرة تنعكس إيجابيًا على المواطن المصري والاقتصاد القومي ليكون "النقل" هو قاطرة التنمية.

- سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على استكمال مشروعات تطوير السكك الحديدية من تحديث الإشارات، وتطوير المزلقانات والمحطات، والبنية التحتية،وتوريد عربات جديدة للركاب والبضائع.

- سيتم تنفيذ برنامج شامل لتأهيل العنصر البشري باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في نجاح المنظومة.

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- سنعمل وفق استراتيجية شعارها "لاتهاون أو تقصير" في كل ما يتعلق بعوامل السلامة والأمان للركاب، ولمسير القطارات، وكذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمة ليكون المواطن على موعد مع سكة حديد بشكل متميز منتصف 2020.

- سيتم استكمال المشروعات الضخمة في مجال مترو الأنفاق الذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

- سنعمل على استكمال المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري والتي كان لها أثر كبير في تحسن مصر في تقرير التنافسية الدولية لعام 2017/2018.

- سنعمل استكمال تنفيذ خطة صيانة شبكة الطرق الحالية.

- سنعمل استكمال المخطط العام الشامل للموانىء البحرية، واستكمال مخططات تطويرها.

- كما سنحرص على استكمال خطة تطوير المنافذ البرية، وإنشاء شبكة من المراكز والمناطق اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من النقل النهري، خصوصًا في نقل البضائع.