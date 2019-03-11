الحكومة تخطر البرلمان: مليار و700 مليون جنيه حصيلة تقنين الأراضي حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

قدمت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، تقريرًا إلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بشأن متابعة موقف تقنين أراضي الدولة حتى 9 مارس الجاري.

وأوضح التقرير الحكومي أن "عدد طلبات التقنين بلغ 278 ألف و789 طلب من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وعدد أذونات الفحص المسددة 203 ألف و773 إذن بنسبة 80%، وأوذونات المعاينة المسددة 135 ألف و163 إذن بنسبة 67%".

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ويشير التقرير إلي أن "ما تم تحصيله من رسوم الفحص والمعاينة والـ25% مقدم تعاقد هو مبلغ 1 مليار و641 مليون و137 ألف و169 جنيه، حتى الآن بزيادة مبلغ 433 مليون جنيه و456 ألف و431 جنيه".

ولفت التقرير إلى أن عدد المعاينات الفعلية بلغت 57195 بزيادة 13337 عن التقرير السابق، وما جرى تسجيله من معاينات بالمنظومة 16977 بزيادة 5229، وما تم إرساله إلى المتغيرات المكانية للتصديق عليه 20876 طلب، بزيادة 9128 عن التقرير السابق".

وأشار التقرير إلى أن ما تم التصديق عليه (صالح للتقنين) 6934 طلب بزيادة 5018، وبلغ عدد ما تم تحريره من عقود 1333 عقد حتى الآن بنسبة 20%، مما تم التصديق عليه صالح للتقنين بزيادة 821 عقد عن التقرير السابق.