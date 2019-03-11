رئيس الوزراء: ما يشهده قطاع الآثار من اكتشافات بلغ معدلات غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تطورات مشروعات وزارة الآثار، في اجتماع حضره الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

وأكد وزير الآثار، حرص الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على التنسيق فيما بينها؛ للانتهاء من تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص مشروعات الآثار؛ نظراً لما يمثله هذا القطاع من قيمة كبيرة لمصر والتراث العالميّ بأكمله.

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وعرض العناني، آخر تطورات مشروعات المـُتحف المصريّ الكبير، وتطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام، وتطوير المـُتحف اليونانيّ الرومانيّ، إلى جانب مشروع ترميم قصر محمد علي بشبرا، ومشروع تطوير قصر البارون، بالإضافة إلى آخر مستجدات إنشاء مُـتحف الحضارة.

واطمئن رئيس الوزراء، على أن مُعدلات التنفيذ في تلك المشروعات تسير وفقاً للخطة المستهدفة.

وأثنى مدبولي، على حجم العمل الذي يتم إنجازه حاليا في قطاع الآثار، مؤكداً أن ما يشهده هذا القطاع من مشروعات واكتشافات أثرية بلغ مُعدلات غير مسبوقة، وهو ما سوف يُسهم في تعزيز وضع مصر على الخريطة السياحية في العالم، كما سيمثل إضافة بالغة الأهمية للتراث الحضاريّ للعالم أجمع.