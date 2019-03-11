شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: المواطن المصري سيشهد «سكة حديد متميزة» في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، مؤكدًا على العمل على مدار الساعة لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في كافة قطاعات النقل.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، الإثنين، أن وزير النقل أكد خلال الاجتماع أن الفترة القادمة ستشهد استكمالًا للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في كافة قطاعات النقل والتي تخدم المواطن المصري في مجال النقل والمواصلات، وتحقيق مفهوم النقل المستدام، الذي سينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة.

وقال «الوزير» إن العمل سيكون على مدار الساعة في كافة قطاعات النقل بسواعد كل العاملين بالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها وذلك لتحقيق طفرة كبيرة تنعكس إيجابيًا على المواطن المصري والاقتصاد القومي ليكون النقل هو قاطرة التنمية.

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وأشار وزير النقل إلى أن السكك الحديدية مرفق حيوي هام ينقل ملايين الركاب يوميا وسيتم التركيز خلال الفترة القادمة على استكمال مشروعات تحديث وتطوير السكك الحديدية من تحديث الإشارات، وتطوير المزلقانات والمحطات والبنية التحتية وتوريد عربات جديدة للركاب والبضائع.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ برنامج شامل لتأهيل العنصر البشري باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في نجاح المنظومة، وأن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة في كافة قطاعات هذا المرفق الحيوي وفق استراتيجية شعارها «لا تهاون أو تقصير في كل ما يتعلق بعوامل السلامة والأمان للركاب ولمسير القطارات وكذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب» ليكون المواطن المصري على موعد مع سكة حديد بشكل متميز منتصف 2020 .

وأوضح الفريق كامل الوزير أنه سيتم استكمال المشروعات الضخمة في مجال مترو الأنفاق الذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى خاصة في ظل الاهتمام الكبير للحكومة المصرية بتطوير منظومة النقل الجماعي وكذا استكمال المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري والتي كان لها أثر كبير في تحسن مصر في تقرير التنافسية الدولية لعام 2017/2018 مقارنة بعام 2014/2015 في مجال جودة الطرق حيث تقدمت مصر من المركز 118 إلى المركز 75 بالإضافة إلى استكمال تنفيذ خطة صيانة شبكة الطرق الحالية، واستكمال المخطط العام الشامل للموانئ البحرية، واستكمال مخططات تطويرها، إضافة إلى استكمال خطة تطوير المنافذ البرية، وإنشاء شبكة من المراكز والمناطق اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من النقل النهري، خصوصًا في نقل البضائع .

كما استقبل الفريق اكامل الوزير وزير النقل الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق حيث أشاد الفريق كامل الوزير بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الدكتور هشام عرفات لتطوير منظومة النقل رغم التحديات الكبيرة بهذا القطاع الحيوي الكبير الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا.