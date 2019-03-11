سيدة بأطفيح.. حبسها زوجها المُسن 3 أيام فحاولت الانتحار من الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

ألقت ربة منزل نفسها من الطابق الثالث بأطفيح جنوب الجيزة، هربًا من معاملة زوجها القاسية، واحتجازها لفترات طويلة داخل شقتهما، وتم نقلها إلى مستشفى قصر العيني في محاولة لإسعافها.

تلقى قسم شرطة الجيزة إشارة من مستشفى أم المصريين بوصول "مديحة. ر. ع"، 37 سنة، مصابة بجروح وكسور بالجسم إثر سقوطها من الطابق الثالث، وتوصلت التحريات إلى أن المصابة حاولت الانتحار هربًا من معاملة زوجها لها.

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وألقى رجال مباحث الجيزة القبض على الزوج "عبدالجواد. م"، 70 سنة، لتسببه في الواقعة، وإغلاقه باب الشقة على زوجته لمدة 3 أيام، مما دفعها لمحاولة الانتحار قفزا من الطابق الثالث.

وقرر أطباء مستشفى أم المصريين نقل المصابة إلى مستشفى قصر العيني لتأخر حالتها ووجوب إخضاعها لعدة جراحات تتطلب إمكانات وأجهزة حديثة.

تحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها فيما يقوم رجال المباحث بجمع معلومات وتحريات حول الواقعة.