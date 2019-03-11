شكرا لقرائتكم خبر عن «أصحاب المعاشات»: استشكال «والي» مضيعة للوقت.. وأموالنا «محجوبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، قرار وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة غادة والي، بالإستشكال على حكم محكمة الإدارية العليا، بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة، بأنه مضيعة للوقت، لاسيما انه من المفترض على الوزيرة رد جزء من حقوق هذه الفئة، بحسب قوله.

وحددت محكمة القاهرة للأمورالمستعجلة، جلسة 24 مارس الجاري، لنظرالإشكال الذي أقامته وزيرة التضامن الإجتماعى، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادرفي 21 فبراير الماضي بأحقية صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات.

وأضاف الصباغ في تصريحات لـ"المصري اليوم": «هذه الأموال مستحقات أصحاب المعاشات، وتم حجبها عنهم بدون وجه حق، وليست هبة أوإستعطاف من الوزيرة».

Advertisements

وتابع: «استشكال الوزيرة لا يستند إلى الموضوعية، وباتالى اتوقع ان ترفضه المحكمة والتى لا تنظر إلى الجانب المالى لتمويل صرف هذه العلاوات لأصحابها، بقدران الحكم نبض الحق والعدل، وبالتالى فإن نظرالإستشكال لن يأتى بجديد حسب قوله» .

واختصم الإشكال كلا من البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ورئيس مجلس الوزراء.

وطالب الإشكال، بوقف تنفيذ الحكم الصادرفي الطعون أرقام 57345، 59539، 64384، لسنة 64 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا.

وفي 21 فبرايرالماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشارأحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجرالمتغيرلهم باحتساب العلاوات الخاصة غيرالمضمومة للأجرالأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجرالمتغيربنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ«صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات».