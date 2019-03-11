أخبار مصر | افتتاح معرض "إرادة" بالتعاون بين المتحف الإسلامي وكلية البنات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح معرض "إرادة" بالتعاون بين المتحف الإسلامي وكلية البنات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح صباح اليوم الاثنين الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، نيابة عن إلهام صلاح رئيسة القطاع، والدكتوره رقيه حسين عميدة كليه البنات، معرض إرادة لعرض منتجات فنية تراثية للسيدات محاربات مرض السرطان.

وأقيم المعرض بمقر كليه البنات جامعة عين شمس برعاية وتنظيم متحف الفن الاسلامي، وعرض لمنتجات محاربات السرطان، واللاتي تم تدريبهن في الورش التي أقامها القسم التعليمي بالمتحف، أثناء تلقيهم العلاج بهدف تحويل طاقاتهم السلبية إلى طاقه إيجابية عن طريق الفن.

وشهد الافتتاح الدكتورة مي حلمي وكيل الكليه، والدكتورة هبة عبد العزيز رئيس قسم التدريب بالمتحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين، وعدد من المهتمين بالتراث.

وعلى هامش المعرض نظم المتحف عدد من المحاضرات التثقيفية للتعريف بأهمية متحف الفن الإسلامي، وأهم القطع المعروضة به ودوره كمؤسسة تعليمية فنية مجتمعية.

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يذكر أن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة من أكبر المتاحف الإسلامية في العالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الآثار التي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.

وبدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديو "إسماعيل" عام 1869، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديو توفيق عام 1880، عندما قام فرانتز باشا بجمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله الفاطمي بشارع المعز.

وفي عام 1882 كان عدد القطع الأثرية التى تم جمعها 111 قطعة، وتم بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم "المتحف العربي"، تحت إدارة فرانتز باشا الذي ترك الخدمة سنة 1892.

وتم افتتاح مبنى المتحف الحالي في منطقة باب الخلق في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر 1903، ثم تغير اسم المتحف من دار الآثار العربية إلى متحف الفن الإسلامي عام الدار سنة 1951.

وللمتحف مدخلان أحدهما مطل على شارع بور سعيد في مواجهة مديرية أمن القاهرة، وتتميز هذه الواجهة بزخارفها المستوحاة من العمارة الإسلامية في مصر في عصورها المختلفة، ويتكون المتحف من طابقين؛ الأول به قاعات العرض، والثاني به المخازن وبدروم يستخدم كمخزن وقسم لترميم الآثار.