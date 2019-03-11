شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكية عاشقة محمد صلاح تغادر مصر بعد رحلتها للترويج للسياحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت المدونة الأمريكية كيرى إليزابيث، المعروفة بـ"عاشقة محمد صلاح"، خلال عدة أيام الأسبوع الماضى، العديد من المعالم السياحية والأثرية الشهيرة فى مصر، ونشرت صورها من شوارع خان الخليلي وأزقة القاهرة التاريخية، ومن أمام التماثيل الفرعونية فى مدينة الأقصر.

وبعد انتهاء أجازتها، غادرت إليزابيث، مصر بعد رحلتها السياحية التى نشرت تفاصيلها فى الكثير من منشوراتها، وروجت للسياحة المصرية بشكل كبير، ودعت اصدقائها ومتابعيها لزيارة مصر فى اقرب وقت للاستمتاع بالمناطق الفرعونية التاريخية.

ونصحت عاشقة محمد صلاح متابعيها بتنظيم أوقاتهم أثناء زيارتهم لمصر للسماح لهم بزيارة العديد من الأمان فى منشورها الأخير.

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وقالت إليزابيت: "كنت أزور بعض المعابد فى الساعة السابعة صباحاً لكى أنظم وقتى بقية اليوم للسماح لى بزيارة الكثير من المعالم الأثرية فى مدينة الأقصر التى تمتلئ بالمعالم السياحية الفرعونية، وأوصى الذين يذهبوا الى مصر ان يقوموا بزيارة المعابد فى الساعات الأولى من اليوم كونه الوقت الأفضل للطقس طوال اليوم".



عاشقة محمد صلاح

وأضافت عاشقة محمد صلاح فى منشورها "لقد سافرت الى أنجلترا لمشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلى أمس، التى انتهت بنتيجة 4-2 لليفر.