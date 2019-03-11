شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد.. الإصلاح فى الطريق.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس تحت عنوان فى السكة الحديد.. الإصلاح فى الطريق، تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، الفريق كامل الوزير يؤدى اليمين وزيرا للنقل.. السكة الحديد.. الإصلاح فى الطريق.. توجيهات رئاسية بالتطوير الشامل للمنظومة وتعزيز معايير الأمان والسلامة. فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”.. ـ إذا اختلف اللصوص ظهرت السرقة.. بهجت صابر يفضح الجماعة الإرهابية: الإخوان طراطير ومرتزقة وبيقبضوا من الجزيرة.. محمود حسين ينفق على نور وعبدالهادى وآيات فى فنادق 5 نجوم بتركيا.. وأنا مش هبطل أفضحهم ـ إذا اختلف اللصوص ظهرت السرقة.. بهجت صابر يفضح الجماعة الإرهابية: الإخوان طراطير ومرتزقة وبيقبضوا من الجزيرة.. محمود حسين ينفق على نور وعبدالهادى وآيات فى فنادق 5 نجوم بتركيا.. وأنا مش هبطل أفضحهم ـ مصطفى بكرى يكتب عن دور «الإخوان وحازمون» وراء الأحداث بهدف إسقاط الدولة.. تفاصيل القصة الحقيقية التى رواها السيسى عن أحداث محمد محمود.. قناة الجزيرة لعبت دوراً فى التحريض.. والمتآمرون حاولوا اقتحام وزارة الداخلية والسيطرة عليها ـ «أميرة» حققت حلمها بافتتاح محل ملابس ومفروشات بدعم «المشروعات الصغيرة» ـ «أميرة» حققت حلمها بافتتاح محل ملابس ومفروشات بدعم «المشروعات الصغيرة» ـ الفريق كامل الوزير يؤدى اليمين وزيرا للنقل.. السكة الحديد.. الإصلاح فى الطريق.. توجيهات رئاسية بالتطوير الشامل للمنظومة وتعزيز معايير الأمان والسلامة ـ القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15 وكرا للعناصر الإرهابية فى سيناء.. بيان القوات المسلحة: تفجير 204 عبوات ناسفة تم زرعها ـ القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15 وكرا للعناصر الإرهابية فى سيناء.. بيان القوات المسلحة: تفجير 204 عبوات ناسفة تم زرعها Advertisements ـ «الانضباط » تستدعى عبدالحفيظ.. اتحاد الكرة يعلن رفض أى تأجيلات جديدة فى الدورى ـ فحص الشكاوى خلال أسبوعين.. 90 ألف تظلم فى ملف الاستبعاد من بطاقات التموين ـ فحص الشكاوى خلال أسبوعين.. 90 ألف تظلم فى ملف الاستبعاد من بطاقات التموين ـ الحكومة فى تقريرها «النصف سنوى » للبرلمان تؤكد: خفض البطالة ل 8.9 %.. و 5.4 % معدل نمو الاقتصاد.. «مدبولى»: مستمرون فى بذل قصارى الجهد لرفع معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة فرص العمل ـ تامر عبد الحميد «دونجا»: الزمالك يحتاج شيكابالا «قائداً».. والشحات وصبحى «لسه ماجوش» ـ تامر عبد الحميد «دونجا»: الزمالك يحتاج شيكابالا «قائداً».. والشحات وصبحى «لسه ماجوش» ـ الدولة تطارد متعاطى المخدرات فى الوزارات والهيئات الحكومية.. فحص 8200 موظف خلال شهرين.. وطلب العلاج طواعية يضمن السرية ـ انتهاء تسجيل حجاج السياحة الأحد.. والقرعة 27 مارس لاختيار 36 ألف حاج ـ انتهاء تسجيل حجاج السياحة الأحد.. والقرعة 27 مارس لاختيار 36 ألف حاج ـ "الخارجية" تستضيف الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين بالدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد.. الإصلاح فى الطريق.. غدا بـ"الخليج 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.