شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنفى امتلاكها لطائرات من طراز حادث الطائرة الإثيوبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت شركة مصر للطيران، فى بيان لها اليوم الاثنين، امتلاكها طائرات من طراز B737max، وهو طراز طائرة شركة الخطوط الأثيوبية التى وقع لها الحادث المؤسف، وهو ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية.
كما تؤكد الشركة أيضا، أن هذا الطراز لم يكن ضمن الصفقة التى عقدتها الشركة مؤخرا لضم 33 طائرة لأسطولها الجوى، والتى ستصل تباعا اعتبارا من الشهر الجارى.
وتقدم مصرللطيران خالص تعازيها لضحايا الحادث الأليم، داعين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
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