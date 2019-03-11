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مصر للطيران تنفى امتلاكها لطائرات من طراز حادث الطائرة الإثيوبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت شركة مصر للطيران، فى بيان لها اليوم الاثنين، امتلاكها طائرات من طراز B737max، وهو طراز طائرة شركة الخطوط الأثيوبية التى وقع لها الحادث المؤسف، وهو ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية.

 

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كما تؤكد الشركة أيضا، أن هذا الطراز لم يكن ضمن الصفقة التى عقدتها الشركة مؤخرا لضم 33 طائرة لأسطولها الجوى، والتى ستصل تباعا اعتبارا من الشهر الجارى.

 

وتقدم مصرللطيران خالص تعازيها لضحايا الحادث الأليم، داعين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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