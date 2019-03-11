فيديو.. تعرف على جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح . ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط عدد من القضايا والمخالفات بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.

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