شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: شعور المواطنين بالتحسن «مسألة وقت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن 514 مليار جنيه هو قيمة فوائد ديون هذا العام، بالإضافة إلى 276 مليار جنيه أخرى قيمة أقساط ديون.

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وأضاف «معيط»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، الإثنين، أنه «لأول مرة نقوم بتغطية مصروفاتنا هذا العام، ماعدا 4 مليون جنيه فقط».

وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل على خفض الاقتراض والدّين حتى يشعر المواطنون بنتائج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع «معيط»: «الاقتصاد يتعافى والإيرادات تتحسن تدريجيًا وشعور المواطنين بالتحسن هي مسألة وقت».