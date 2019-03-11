شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو سعدة» في مداخلة بالأمم المتحدة: الإرهاب يتطلب التعاون الدولي لاجتثاث جذوره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاثنين، مداخلة شفهية خلال الدورة الأربعين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وقال «أبو سعدة» في بداية حديثه: «ندين بأشد العبارات الأعمال الارهابية التي ترتكب حول العالم والتي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء ونعرب عن بالغ القلق من أثر تلك الجرائم على التمتع بحقوق الانسان وفى مقدمتها الحق في الحياة».

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وأكد "أبو سعدة" أن الإرهاب آفة تضرب مجتماعتنا ويتعين اجتثاثها من جذورها الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون الدولي لتبادل افضل الخبرات والممارسات، ووقف تمويل الجماعات الارهابية وتزويدهم بالسلاح ودعم المنابر الاعلامية التي تحرض على الكراهية والعنف بالمخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتوجه بالشكر لمفوضة السامية لحقوق الانسان على تقريرها المقدم للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، والذى تناول أثر الارهاب على حقوق الأطفال ونشجع المفوضة السامية على مواصلة تناول اثر الارهاب على جميع حقوق الإنسان.

كما حث المقررة الخاصة بحماية حقوق الانسان خلال مكافحة الارهاب على إيلاء الاهتمام اللازم لمسألة أثر الارهاب على التمتع بحقوق الانسان وتضمينها في مهام ولايتها والتركيز على حقوق ضحايا الارهاب وأسرهم الذين يدفعون الثمن غاليا من أرواحهم وأرواح ذويهم.

وأعرب عضو المجلس عن تضامن المنظمة المصرية مع ضحايا الارهاب وأسرهم، مطالبا المجلس الدولي لحقوق الإنسان والآليات التابعة له حماية حقوقهم وحقوق ذويهم وإحياء ذكراهم وتكريمهم.مؤكدًاعلى احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحه الإرهاب.