شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على قرض بمليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريا رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض «سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو الكامل» بين حكومة جمهورية مصر العبية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكى والموقع بتاريخ 9 ديسمبر 2018، وذلك مع المتحفظ بشرط التصديق.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين.