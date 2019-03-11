شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان يدعو السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السفير الياباني بالقاهرة، ممثلاً عن حكومة بلاده، نقل دعوة شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، للرئيس عبدالفتاح السيسي للمشاركة في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، التي تتولى اليابان رئاستها حالياً، والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجاري.

وأضاف «راضي» في تصريحات، الاثنين، أن ذلك يأتي استناداً لمكانة مصر في أفريقيا، ورئاستها للاتحاد الأفريقي، ولعرض تجربة مصر التنموية الواعدة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية.