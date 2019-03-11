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السفارة الإثيوبية بالقاهرة تقيم عزاء لضحايا الطائرة المنكوبة الثلاثاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم السفارة الإثيوبية بالقاهرة، غدًا الثلاثاء، عزاءً لضحايا الطائرة المنكوبة بمقر السفارة بالدقي.

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وبحسب بيان، أخطرت السفارة وزارة الخارجية المصرية، وجميع السفارات بالقاهرة لحضور العزاء.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، أمس الأحد، تحطم طائرتها التي كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، بعد ٦ دقائق فقط من إقلاعها من مطار بولي الدولي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأكدت أن الطائرة سقطت في الأجواء الجوية الإثيوبية، بمدينة «بيسشفتو» على بعد 60 كيلو مترا من العاصمة.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، تولد جبر ماريام، أن الطائرة كان على متنها 6 مصريين لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى وفاة جميع ركاب وطاقم الطائرة.

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