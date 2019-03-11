انت الان تتابع محافظ الشرقية يعترف بصحة فيديو «مهرجانات التابلت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور ممدوح غراب

اعتراف رسمي وواضح وصريح ألقى به الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حول واقعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لعدد من طلاب مدرسة «الشهيد حمادة مباشر» الثانوية، التابعة لإدارة القنايات التعليمية، المعروفة سابقًا باسم مدرسة «القنايات» الثانوية المشتركة، والذين حولوا عن طريق «البلوتوث» الشاشة الذكية الخاصة بـ«التابلت» إلى شاشة لعرض الرقص والعرى «المهرجانات»، ليرقصوا على أنغامها داخل الفصل، حيث أصدر «غراب» قرارًا بإيقاف مدير المدرسة عن العمل، وإحالته للتحقيق هو ومدير الإدارة التعليمية بالقنايات.

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وأكد المحافظ أن الإحالة سببها الإهمال والتقصير في العمل، مشيرًا إلى توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بإعادة تقييم أداء مديري الإدارات التعليمية وإعداد تقرير للعرض عليه، فضلًا عن استدعاء أولياء أمور الطلاب أصحاب الواقعة، بدعوى إخطارهم بما قام به أبناؤهم وإحالة الواقعة للتحقيق. تصريحات «غراب»