انت الان تتابع اعتراضات برلمانية على أبراج الشيخ زايد: «أرض خصبة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مجلس النواب
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب بإلقاء عدد من البيانات العاجلة التي تتناول مشكلات المواطنين وكان في مقدمتها البيانات العاجلة التي اعترض خلالها النواب على مشروع إنشاء أبراج في مدينة الشيخ زايد من قبل أحد رجال الأعمال، إذ قال النائب أيمن أبو العلا، إنه يتقدم بالبيان العاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، مشيرًا إلى أن المجتمعات العمرانية الجديدة تتميز بالمساحات الخضراء وتحديد الارتفاعات، متابعًا «مدينة الشيخ زايد تتميز بالخصوصية، وتحافظ على هذه النسب بحرص للحفاظ على المدينة برونقها، مدينة متميزة في جمهورية مصر العربية بالكامل».
وأشار أبو العلا إلى أن «أحد المستثمرين بدأ الدعاية لمشروع إنشاء أبراج عشرين دور، وقال أنا طلبت شخصيا دورين لمستشفى زايد تم الرفض بادعاء مطار سفنكس، لما بيعملوا دور للمربية، بيتم الإزالة، إزاي الحكومة توافق على المشروع وعندك اتنين كيلو ظهير صحراوي تعمل المشروع وتتحمل مرافقه»، لافتًا إلى أن
وأشار أبو العلا إلى أن «أحد المستثمرين بدأ الدعاية لمشروع إنشاء أبراج عشرين دور، وقال أنا طلبت شخصيا دورين لمستشفى زايد تم الرفض بادعاء مطار سفنكس، لما بيعملوا دور للمربية، بيتم الإزالة، إزاي الحكومة توافق على المشروع وعندك اتنين كيلو ظهير صحراوي تعمل المشروع وتتحمل مرافقه»، لافتًا إلى أن الحديقة المركزية لمدينة الشيخ زايد التي ستحاوطها الأبراج المزمع إنشاؤها وطالب الحكومة بوقف المشروع.
وألقت النائبة رشا إسماعيل، بيانا عاجلا يرفض بناء أبراج في مدينة الشيخ زايد، مؤكدة أن هذا المشروع يتنافى مع خطة إقامة مدينة السادس من أكتوبر وزايد، قائلة: «نعيد مأساة بعض الأحياء الجميلة التي كانت موجودة في مدينة القاهرة مثل المعادي والمهندسين، بدأت فكرتها كمناطق سكنية هادئة تحولت إلى غابات خرسانية، أرجو من السيد رئيس الوزراء إعادة النظر في الأمر».
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