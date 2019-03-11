انت الان تتابع اعتراضات برلمانية على أبراج الشيخ زايد: «أرض خصبة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب بإلقاء عدد من البيانات العاجلة التي تتناول مشكلات المواطنين وكان في مقدمتها البيانات العاجلة التي اعترض خلالها النواب على مشروع إنشاء أبراج في مدينة الشيخ زايد من قبل أحد رجال الأعمال، إذ قال النائب أيمن أبو العلا، إنه يتقدم بالبيان العاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، مشيرًا إلى أن المجتمعات العمرانية الجديدة تتميز بالمساحات الخضراء وتحديد الارتفاعات، متابعًا «مدينة الشيخ زايد تتميز بالخصوصية، وتحافظ على هذه النسب بحرص للحفاظ على المدينة برونقها، مدينة متميزة في جمهورية مصر العربية بالكامل».

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وأشار أبو العلا إلى أن «أحد المستثمرين بدأ الدعاية لمشروع إنشاء أبراج عشرين دور، وقال أنا طلبت شخصيا دورين لمستشفى زايد تم الرفض بادعاء مطار سفنكس، لما بيعملوا دور للمربية، بيتم الإزالة، إزاي الحكومة توافق على المشروع وعندك اتنين كيلو ظهير صحراوي تعمل المشروع وتتحمل مرافقه»، لافتًا إلى أن