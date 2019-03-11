شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري لـ«أفريقية النواب»: جولات عديدة للتفاوض بشأن «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، اجتماعا مغلقًا، الاثنين، لمناقشة خطة وزارة الموارد المائية، ودعم التعاون مع دول حوض النيل، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

وقال طارق رضوان، رئيس اللجنة، في بيان، الاثنين، إن أهمية التعاون بين لجنة الشؤون الأفريقية ووزارة الري تأتى من أنها تخص الأمن القومي المصري في المرتبة الأولي.

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وأشار إلى أن وزير الرى تحدث عن مجالات التعاون مع أفريقيا وهي عديدة، مثل الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وهو لا يمثل ممر ملاحي فقط بل ممر للتنمية به طريق سريع وخط سكك حديد وشبكة ربط كهربي وشبكة نقل معلومات ليخدم التنمية في الدول التي يمر بها.

وقال وزير الموارد المائية والري في الاجتماع إن هناك مشروعا موازيًا يربط بين كينيا وأثيوبيا وجنوب السودان لنقل النفط وربط حركة التجارة، وتنبع أهمية هذه المشاريع لخفض تكلفة النقل لأنها ترفع تكلفة أي مشروع استثماري يمكن القيام به، كذلك مشاريع للتدريب على الري مع العديد من الدول الأفريقية، وأن الوزارة تصدر نشرة للتنبؤ بالمطر يتم توزيعها على ثمان دول أفريقية كل ثلاثة أيام.

ورد الوزير على تساؤلات النواب فيما يخص ملف سد النهضة، موضحا أن هناك جولات عديدة للتفاوض بين الدول المعنية من أجل الوصول إلى ما يرضي كافة الأطراف، ومؤكدا أن مصر لا تقف أمام طموح أي دولة في التنمية بما لا يضير أي حصص في مياه النهر أو يهدد أي أمن قومي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة بكل مصادر المياه خاصةً الجوفية واستخدام الأساليب الحديثة في الري وأن هناك بالفعل قرار جمهوري لإنشاء محطات تحلية للمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي كما تجري دراسات تجريبية للزراعة بالمياه المالحة.