انت الان تتابع «عبد العال» ينتقد غياب النواب: «القاهرة أقل حضورًا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
علي عبد العال
افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان بعد تأخر دام قرابة ساعتين، حيث كان مقررا أن تبدأ الجلسة أعمالها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وانتقد عبد العال، ارتفاع نسبة غياب نواب محافظة القاهرة، عن حضور الجلسة العامة اليوم الإثنين، قائلًا: «هم الأقل حضورا داخل القاعة». وأضاف عبد العال: متحدثًا للنواب «عارفين إن من الـ53 نائب كام واحد حاضر، إنت يا محمد يا ماهر حاضر ومنور الجلسة أنا أشهد لك بذلك»، إذ داعب رئيس البرلمان أحد النواب قائلًا: «لا المنوفية موجودة وملتزمة.. وهنخصص جايزة لأكثر المحافظات حضورا في الجلسة».
وبسبب مناقشة البرلمان لـ4 مشاريع قوانين لأخذ الرأي النهائي عليها، قال الدكتور على عبد العال: «أهم حاجة أنا عايز التلتين وعلى قيادة الائتلاف أن تتحمل المسئولية في إحضار التلتين فورًا، الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية ائتلاف دعم مصر، مش راضي عن عدم الالتزام، اعمل جزاءات عندك على
وبسبب مناقشة البرلمان لـ4 مشاريع قوانين لأخذ الرأي النهائي عليها، قال الدكتور على عبد العال: «أهم حاجة أنا عايز التلتين وعلى قيادة الائتلاف أن تتحمل المسئولية في إحضار التلتين فورًا، الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية ائتلاف دعم مصر، مش راضي عن عدم الالتزام، اعمل جزاءات عندك على اللى مبيحضرش، شيله من الائتلاف على طول، أنا عايز الفوارغ دي تنتهي فورًا».
كما انتقد «عبد العال» التفاف نواب الشعب حول وزير الإسكان الجديد عاصم الجزار، قائلًا: «السيد وزير الإسكان مفيش ولا طلب يوقع للنواب أثناء سير الجلسة، لكل الوزراء ممنوع توقيع طلبات أثناء الجلسة».
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