شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة تحتفل بميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية، خطط شبكات الإذاعة للاحتفال بميلاد موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، التي توافق الأربعاء 13 مارس.

وأوضح بيان، أنه على أثير شبكة الشرق الأوسط سيجري الاحتفال بالمناسبة من خلال مجموعة من البرامج والفترات التي تبرز مسيرة عبدالوهاب الغنائية منها فترة أخبار من الآخر وتستضيف الاستاذ محمود عفيفي مدير معهد الموسيقي العربية حول متحف عبدالوهاب وفترة عيش الأغاني حول أغنيات عبدالوهاب وحكاياتها وعلاقة عبدالوهاب بالسيدة أم كلثوم. أما شبكة صوت العرب فمن بين فقراتها وبرامجها فقرة النهر الخالد حول نشأة عبدالوهاب وموهبته، وفقرة أنا في انتظارك، وفترة عبدالوهاب وطرق الأبواب حول ما أنجزه عبدالوهاب من تطوير في الموسيقي العربية وفترة بالعربي حول الألحان الوطنية.

وتقدم الشبكة الثقافية احتفالية خاصة بالمناسبة حيث تقدم إذاعة البرنامج الثقافي فترة مفتوحة بعنوان بلا حدود وضيوفها د. محمد شبانة والمطرب صفوان بهلوان، حول أثر عبدالوهاب في الموسيقي والألحان، أما إذاعة البرنامج الموسيقي فتقدم مجموعة كبيرة من الألحان والموسيقي والأغنيات احتفالاً بالمناسبة منها في البحر لم فتكم وهليت يا ربيع، وآه منك يا جارحني ودقت ساعة العمل، النهر الخالد وغيرها من نوادر أغنيات عبدالوهاب.