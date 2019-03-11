حبس متهم بتهريب قطع "مومياء" أثرية بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت النيابة العامة بحبس متهم حاول تهريب قطع "مومياء" داخل سماعات إلى دولة بلجيكا 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وكشفت التحقيقات أنه خلال رفع إحدى السماعات الموجودة بأحد الطرود المشحونة إلى بلجيكا، على جهاز "Xray"، اشتبهت سلطات الجمارك في وجود جسم غريب داخل السماعات، وقامت السلطات بالتحفظ على جميع الطرود لفحصها وعرضها على اللجنة الأثرية المختصة.

وتم تشكيل لجنة مختصة من وزارة الآثار بمطار القاهرة الدولي، والتي قامت بدورها بالفحص المبدئي للسماعات باستخدام جهاز الأشعة X-rays، والذي أشار إلى وجود أجزاء من هياكل عظمية مخبئة داخل جسم السماعة.

وبفحص المضبوطات تم التأكد من أثريتها ومصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته، وهي عبارة عن (6 أجزاء لاثنين من المومياوات عليها بقايا لفائف التحنيط والراتينج، وتشمل أجزاء من القدم والساق اليمنى واليسرى واليد اليسرى والجزء العلوي من الذراع الأيمن ملتصق بجزء من القفص الصدري للمومياء الثانية، بالإضافة إلى الجزء السفلي من اليد اليسرى لنفس المومياء).