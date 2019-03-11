كامل الوزير يستقبل هشام عرفات في أول أيام عمله بـ"النقل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، في مكتبه بالوزارة اليوم الاثنين.

وأشاد "الوزير"، بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الدكتور هشام عرفات؛ لتطوير منظومة النقل رغم التحديات الكبيرة بهذا القطاع الحيوي الكبير الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا.

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وكان الفريق كامل الوزير، أدى اليوم، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرًا للنقل، بالزي المدني.

يذكر أن مجلس النواب وافق أمس بالإجماع على تعيين "الوزير" وزيرًا للنقل، خلفًا للدكتور هشام عرفات، الذي تقدم باستقالته عقب حادث محطة مصر نهاية فبراير الماضي.

وعقد الرئيس السيسي، اجتماعًا بوزير النقل الجديد، عقب أدائه اليمين، حسبما أفاد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.