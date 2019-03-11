وزير التموين: التظلمات مفتوحة أمام المحذوفين بالخطأ من البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل الأرقام القومية والأسماء الموجودة لدى الوزارة سليمة، وجرى حذف كل المُكرر وغير المُعرف.

وأضاف المصيلحي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، "بتاريخ 7 نوفمبر 2018 لدينا قاعدة بيانات سليمة، بواقع 64 مليون مستفيد من التموين و71 مليون مستفيد من دعم الخبز".

وأوضح المصيلحى، أن "هناك حوالى 81 مليون مستفيد من الخبز وأكثر من 68 مليون من التموين.. وبمعنى أصح مصر كلها كانت بتاخد دعم تموين وخبز، وإن أردنا إدارة جيدة وكفء لابد من إعادة النظر في هذا الأمر".

وتابع: "كان أهم ملف هو سلامة ودقة البيانات، وتمت تنقية 50 مليون مستفيد، وفى نهاية مارس 2017 كان هناك 51 مليون رقم قومى صحيح".

وشدد المصيلحي على أن التظلمات مفتوحة لكل من تم شطبه بالخطأ، مضيفا: "أصبح هناك قاعدة بيانات متكاملة لدى الرقابة الإدارية وتعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبعض الخبراء على قياس مدى الاحتياج بناءً على معدلات الاستهلاك والإنفاق وليس الدخل".