جدل في الجلسة العامة للبرلمان حول قانون مزاولة مهنة الطب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلاً واسعًا حول قانون مزاولة مهنة الطب، بسبب مطالب الحكومة بإدخال تعديلات على القانون تنص على ضرورة اجتياز الخريجين امتحان موحد للحصول على ترخيص مزاولة المهنة بعد الحصول على البكالوريوس.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الهدف من ذلك هو ضمان كفاءة الطبيب الخريج فقطاعه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال رافضًا مبدأ الامتحان، قائلاً: "في حالة التطبيق فهذا يعني إلغاء كليات الطب".

وتساءل: "ماذا لو سقط فى الامتحان، يروح يشتغل إيه؟.. إذا نلغي كليات الطب".

وأكد رئيس المجلس، أن المشكلة الحقيقية التي تواجه خريجي الطب في مصر بسبب عدم وجود تدريب لدينا في مصر.. لدينا مشكلة في التدريب ويجب أن نعترف أننا ليس لدينا قدرة فى التدريب".

ولفت إلى أنه "يوجد تدريب في كل دول العالم ولكنه راجع اليونسكو المختص عن شهادات المعادلة لم يجد كل الدول تأخذ بذلك الطرح".

وطالب رئيس البرلمان، بالبحث عن طريقة عملية توفق بين طبيب خريج مؤتمن على روح إنسان، يجب تدريبه وإعادة النظر فى الدراسة بكليات الطب ولكن لايمكن أن نرفضه بسبب الامتحان قائلاً: "يبقى نلغي كليات الطب".

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وتابع: "عشت في دولة متقدمة ورأيت طلاب من سنة أولى مع الأستاذ في المستشفيات، ولكن هنا الطلبة لا يرون مريض ولا يوجد في تلك الدول امتحان موحد للحاصلين على شهادة الطب، ومن يحصل على شهادة من خارج الدولة، يتم عمل امتحان معادلة ثم يتم عملية تدريب وتاهيل يتم الحصول على الرخصة".

وتابع متسائلاً: "كيف ننشئ كليات تحت رعاية الدولة وبعد ذلك اقوله له لا تلزمني بامتحان.. هذا لما أراه فى أي دولة فى العالم".

ومن جانبه قال وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، إن "العالم كله يوجد به تفاوت في التعليم بكل الجامعات ما بين الخاص والحكومي، وللحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب يتم عمل اختبار موحد بصرف النظر عن المكان الذى تخرج منه، وهو ما نسعى إليه هنا سواء كان الخريج حاصل على الكلية القصر العيني أو أكتوبر أو من خارج مصر".

وشدد أنه "لا مساس بما يتم داخل الجامعات وتقوم كل جامعة بممارسة دروها".

وتابع: "مزاولة المهنة مثل رخصة قيادة السيارات من الدولة، أن تضع لها قواعد من خلال التدريب وبناءًا على نتيجته يحصل على الترخيص.. ذلك إجراء جراء تنظيمي من حق الدولة أن تنظمه وليس اختراع ولكنه موجود في كل دول العالم".

من جانبه انتقد النائب أيمن أبو العلا، مطالب وزيرة الصحة بعمل تدريبات للخريجين في ظل وجود عجز أطباء بالوزارة.

ومن جانبه تدخل المستشار عمر مروان ، وزير شئون مجلس النواب لفض الاشتباك وأعلن رغبة الحكومة في تأجيل مناقشة المادة للوصل إلى صيغة توافقية.