"إفريقية النواب" تناقش مع السفير التونسي بالقاهرة دعم العلاقات بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا مع السفير نجيب المنيف سفير دولة تونس في القاهرة، لمناقشة تطور العلاقات "المصرية - التونسية" وبحث سبل التعاون بينهما.
وأكد النائب طارق رضوان عمق العلاقات بين البلدين من الناحية الإنسانية والعملية، معربا عن رغبة مصر الشديدة في توطيد العلاقات على أعلى مستوى مع تونس، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحة الأفريقية والعربية.
وأشار رضوان إلى أن كل من مصر وتونس بلاد سياحية، مقدما اقتراحا بوضع استراتيجية ورؤية للتوأمة بين الدولتين، يتم خلالها تقسيم أيام الإجازات للسائح الأوروبي بينهما.
من جانبه، أعرب سفير تونس بالقاهرة عن سعادته لوجوده بمجلس النواب، مقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، كما أكد أن هناك تواصل دائم بين تونس ومصر، مشيدا بدور القاهرة في مساندة تونس لانضمامها للكوميسا.
واتفق الجانبان على ضرورة تفعيل دور لجنة الصداقة البرلمانية بين البرلمانين التونسي والمصري، مشيرين إلى ضرورة تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية بين البلدين. كما تم الاتفاق على ضرورة وجود قنوات تواصل بين السلطات والوزارات في البلدين لتبادل الملفات والخبرات خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
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