محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
وصل إلى الكويت مساء اليوم الاثنين، وزير القوى العاملة محمد سعفان؛ للمشاركة فى فعاليات اجتماع الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات.
واستقبل وزير القوى العاملة بصالة التشريفات بمطار الكويت الدولي، سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، ومدير المكتب العمالي في الكويت أحمد يوسف، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الكويتيين.
ومن المقرر أن يلتقى وزير القوى العاملة على هامش مشاركته فى اجتماع الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل؛ لبحث آخر ترتيبات اطلاق نظام الربط الآلى بين البلدين في مجال استقدام العمالة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، تأسس في يناير 1961 بالقاهرة ، كأول إتحاد عمالي مهني عربي، وهو ذو شخصية اعتبارية، ويشرف علية الاتحاد الدولي لنقابات العمال، ويتشكل من الاتحادات والمنظمات النقابية المتشابهة في النشاط.
كانت هذه تفاصيل خبر "سعفان" يصل الكويت للمشاركة فى اجتماع الاتحاد العربي لعمال النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.