"عبد العال": التصالح في مخالفات البناء سيتم وفق التصوير الجوي للجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن تطبيق مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء سيكون وفقا للتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017، مؤكدا أن هذا التاريخ لا يمكن الحيد عنه.

وأوضح عبد العال - خلال استكمال مجلس النواب مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء في الجلسة العامة اليوم الاثنين - أن التصالح في مخالفات البناء غير إجباري وأن من يقدم طلبا للتصالح سيخضع لإجراءات محددة تطبق عليه، ومن بينها وجود المبنى المخالف في التصوير الجوي الذي تم في 22 يوليو 2017.

وأضاف عبد العال: "لماذا التصوير الجوي في 22 يوليو 2017. لأنه التصوير المتكامل على مستوى جمهورية مصر العربية. وهذا تاريخ لا يمكن الحيد عنه".

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