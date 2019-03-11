محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
نعى الأزهر الشريف، استشهاد ثلاثة جنود من رجال القوات المسلحة خلال قيامهم بواجبهم الوطني في سيناء، مشيدًا بالنجاحات الكبيرة التي حققها الجيش والأجهزة الأمنية، لتطهير سيناء من العناصر والبؤر الإرهابية.
وأكد الأزهر الشريف - في بيان اليوم الاثنين - ثقته في قدرة جيشنا الباسل على اجتثاث تلك العصابات الإرهابية، في ظل التفاف الشعب المصري حول قواته المسلحة وباقي مؤسسات الدولة، حتى يسود الأمن والأمان ربوع مصر.
ويتقدم الأزهر بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر الشهداء، سائلًا الله - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.
كانت هذه تفاصيل خبر "ثقتنا كبيرة في قدرتهم".. الأزهر يشيد بنجاحات القوات المسلحة في سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.