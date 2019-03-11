"ثقتنا كبيرة في قدرتهم".. الأزهر يشيد بنجاحات القوات المسلحة في سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف، استشهاد ثلاثة جنود من رجال القوات المسلحة خلال قيامهم بواجبهم الوطني في سيناء، مشيدًا بالنجاحات الكبيرة التي حققها الجيش والأجهزة الأمنية، لتطهير سيناء من العناصر والبؤر الإرهابية.

وأكد الأزهر الشريف - في بيان اليوم الاثنين - ثقته في قدرة جيشنا الباسل على اجتثاث تلك العصابات الإرهابية، في ظل التفاف الشعب المصري حول قواته المسلحة وباقي مؤسسات الدولة، حتى يسود الأمن والأمان ربوع مصر.

ويتقدم الأزهر بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر الشهداء، سائلًا الله - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.