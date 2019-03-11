"النواب" يوافق على اتفاق إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وأوزبكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5-9-2018.

جاءت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

وأوضحت اللجنة أن الاتفاق يأتي في إطار التنسيق بين مصر وأوزبكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، فضلا عن زيادة فرص التبادل التجاري.