انت الان تتابع وزير الري: قانون الموارد المائية «يكافح الفساد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزير الري
قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الري والموارد المائية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري، يهدف إلى مكافحة الفساد «المسئولية واحدة، ومعرفته ليتم محاسبته»، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيقضي على تنازع الاختصاصات وشيوع المسئولية بالنسبة للموارد المائية للحفاظ على ممتلكات الدولة لذا يكافح الفساد لأنه سيعرف المسئول وسيحاسبه، مؤكدًا أن القانون يمثل حجر الزاوية للتغلب على التحديات المائية رغم محدودية مواردها، وتحقيق التنمية المستدامة رغم محدودية المتاح.
وأعلنت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الموافقة على مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسات العامة. وقال النائب هشام الشعينى، إن مشروع القانون تم إحالته إلى مجلس النواب في الـ 28 يناير 2018، وتم تخصيص 26 اجتماعا لمناقشته، متابعا: «للأسف لدينا لامبالاة في استخدام المياه وبالتالي مطلوب
وأعلنت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الموافقة على مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسات العامة.
وقال النائب هشام الشعينى، إن مشروع القانون تم إحالته إلى مجلس النواب في الـ 28 يناير 2018، وتم تخصيص 26 اجتماعا لمناقشته، متابعا: «للأسف لدينا لامبالاة في استخدام المياه وبالتالي مطلوب ترشيد الاستهلاك».
من جانبه، قال وزير الري، «إن القانون الحالي مر على صدوره نحو 35 عامًا ومن ثم كانت الحاجة لإعداد قانون جديد في ظل وجود متغيرات في المعطيات وزيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد، وأبرزها التحديات المتعلقة بثبات حصة مصر من مياه النيل التي أقرت من عام 1870 وتعداد السكان وقتها 10 ملايين نسمة، وحاليا تعدادنا 100 مليون شخص، مع تغير نمط استهلاكنا، وبالتالي نحن بحاجة لضوابط تضمن المحافظة على مياه النيل، واستخدام التطبيقات الحديثة».
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